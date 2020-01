Almanaque Lusa - 05 de janeiro

Hoje é domingo, 05 de janeiro, quinto dia do ano. Faltam 361 dias para o final de 2020.Este dia é dedicado a São João Nepomuceno, confessor, e a São Simeão Estilita, confessor (estilitas eram monges que, no início do Cristianismo, se refugiavam do mundo e passavam a viver sobre uma coluna).Nos céus, a Lua encaminha-se para a Fase Plena. Lua Cheia, dia 10, às 19:21.

