Açores criaram reserva de profissionais de saúde O responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores disse hoje que a região tem uma reserva de profissionais de saúde para renderem os que estão neste momento a trabalhar, com o evoluir da covid-19. nacional Lusa nacional/acores-criaram-reserva-de-profissionais-de_5e7bc38d79a1b71956ba035d





"Nós temos uma reserva de profissionais, que ao longo dos últimos dias foi constituída, para que possa render aqueles que neste momento estão a trabalhar mais um pouco e a cumprir mais horas de exercício de funções do que aquilo que é normal", apontou.

Tiago Lopes falava, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, em resposta a uma questão sobre um alerta da presidente do Conselho Médico da Ordem dos Médicos nos Açores, Isabel Cássio, para a escassez de recursos humanos na região.

"Preocupa-nos a falta de recursos humanos que já são escassos em tempos normais e agora mais escassos vão ser", afirmou, esta terça-feira, em declarações à agência Lusa.

A médica salientou que, dadas as especificidades do arquipélago, a região tem de se "preparar para superar esta situação" de pandemia, até porque também no exterior existem várias necessidades em termos de material e de recursos humanos.

Questionado hoje, o responsável da Autoridade de Saúde Regional disse que "nenhum sistema de saúde está preparado para combater este surto do novo coronavírus", apelando à população para que permaneça em casa.

"É visível em todos os países do mundo. Os recursos materiais e humanos não são suficientes para dar a devida resposta. A melhor medida que nós temos é efetivamente conter", afirmou.

Tiago Lopes acrescentou que "alguns profissionais de saúde" que "chegaram à região há alguns dias" estão em quarentena, mas até ao momento "não apresentaram sinais ou sintomas".

"Tudo indica que não estarão infetados, mas que estarão de quarentena em casa. Estes profissionais, passando estes últimos dias que faltam até fazerem os 14 dias, irão estar prontos para irem para o terreno e renderem os que neste momento estão a trabalhar", apontou.

Os Açores até ao momento têm 22 casos confirmados da covid-19, em cinco ilhas, mas apenas um deles teve transmissão local.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).

CYB // MLS

Lusa/Fim