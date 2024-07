Vai viajar de avião? Estes exercícios simples vão ajudá-lo a chegar fresco ao destino

Se é daqueles que sofrem com as longas horas de voo e sente que chega sempre às férias cansado, estas dicas são para si. Thordis Berger, chief Medical Officer do Holmes Place, deixa cinco conselhos simples que vão ajudá-lo a aproveitar as férias desde o primeiro minuto.