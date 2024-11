Porque o Natal é para celebrar em família, o Prata Riverside Village abre portas a todos os que se quiserem juntar à festa com uma programação que garante diversão para miúdos e graúdos. Neste sábado, entre as 14.00 e as 20.00, o SO! CHRISTMAS vai acontecer à volta da árvore, que se ilumina às 18.00, e inclui tudo quanto manda a tradição da época.

O projeto da VIC Properties, localizado em Marvila, estará pronto a receber todos os que se queiram juntar à festa, seja para conhecer o Pai Natal ou para se experimentar num workshop de decoração de Natal. Para quem prefere apenas passear, também há animação garantida pelos Original Bandalheira e pelo Quarteto Tágide, que ali terá uma apresentação musical, bem como pelos artistas circenses do Chapitô.

Para quem gosta de começar cedo as compras de Natal, o mercado será a receita certa para ter ideias e garantir presentes originais.