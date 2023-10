Verão, vários dias de concertos, mistura de sonoridades e o conforto de uma 'sala de espetáculos' ao ar livre foram o mote para a criação do Cooljazz há 19 anos. Neste episódio a Pi e a Karla Campos exploram como nasceu e foi evoluindo este festival.

A conversa mostra-nos como todos os detalhes são pensados para que a experiência do público seja muito cool: conceito, programação, artistas, venue, iluminação, comidas e bebidas, etc., etc., etc. A curiosidade aperta? Têm de ouvir! Vamos a isto?