"O horror chegou ao Porto", mas será que é mesmo assim? Na sua conversa com o Mário Dorminsky, a Nadja fica a descobrir que o Fantasporto é muito mais que aquilo que o apelidam. Com a sua génese na Revista Cinema Novo, o Festival Internacional de Cinema Fantástico do Porto é hoje o maior e mais conceituado festival de cinema do nosso país.

Quarenta e três anos depois, é o resultado de uma sinergia de trabalhos e da paixão sem medida dos seus fundadores. Prontos para desvendar o que se esconde por trás desta conversa? Vamos a isto!