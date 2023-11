A 19.ª edição da Gala Superbrands prepara-se para atribuir mais 47 Selos Superbrands às marcas que mais se destacaram entre os consumidores. Na gala serão destinguidas as marcas que os consumidores consideram únicas, aquelas em que mais confiam, as com que mais se identificam, as que satisfazem as suas necessidades, e as que melhor conhecem.

“Nesta edição da Superbrands – a 19.ª em Portugal – concentramos o conceito da iniciativa nas Marcas com Missão, pois acreditamos que aquilo que faz uma marca afirmar-se na cabeça e no coração das pessoas não é apenas a qualidade dos seus produtos ou serviços, mas também a forma como conseguem contribuir e envolver-se, através da passagem de algumas mensagens”, adianta Pedro Diogo Vaz, Senior Partner da Superbrands em Portugal.

Além das marcas, a Superbrands distingue também as Personalidades de Excelência que se destacaram em diferentes áreas, como Cozinha, com Chef Avillez, Chef Kiko, Chef Sá Pessoa nomeados; Gestão, com Cláudia Azevedo, Cristina Ferreira e Paulo Macedo nomeados; Influencer, com a nomeação de Bumba na Fofinha, A Pipoca Mais Doce, Rita Pereira e Locutor de Rádio, com Joana Marques, Pedro Fernandes e Vasco Palmeirim. O prémio será entregue à Personalidade de cada categoria que consiga o maior número de votos do público.

Nesta edição será novamente entregue um prémio especial de Solidariedade, que distingue projetos e instituições de carácter social com impacto na comunidade e já distinguiu, em anos anteriores, marcas como Banco Alimentar Contra a Fome, Cruz Vermelha Portuguesa, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Operação Nariz Vermelho, entre outras.

A organização internacional, presente em 89 países, volta a destacar os grandes nomes do mercado português. Ao longo de 19 anos já foram distinguidas 185 marcas.

A seleção das Marcas Superbrands é feita de forma idónea e independente, em duas etapas: a primeira através de um estudo junto dos consumidores, a segunda fase através de uma avaliação desenvolvida pelo Conselho Superbrands.

As 47 marcas Superbrands de 2023 mais relevantes para os consumidores portugueses vão ser reveladas na Gala de dia 7 de novembro, pelas 17h00, no Museu do Oriente, em Lisboa.