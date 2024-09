Vai ser uma bela rentrée, comenta quem vai passando e percebendo o que o recém-aberto Time Out Porto reservou para este mês: uma agenda com festas, mercado especial, novidades nos menus e tudo o mais que pode requerer a composição de uma agenda cultural e gastronómica. É uma rentrée a sério que se vai passar ali mesmo, na antiga Estação da Boavista, recuperada num projeto do arquiteto Souto de Moura para receber o mais recente conceito que reúne num único espaço o que de melhor se come, bebe e experimenta nessa cidade. "Setembro vai ser um mês de muitas novidades e oportunidades de festa", promete o TOM Porto.

Quatro meses depois da inauguração, o Time Out Market do Porto (TOM) inicia a nova temporada com "uma agenda cheia, novidades nos menus dos restaurantes e uma praça exterior a receber o Urban Market, mercado de moda, acessórios, design e artesanato", adiantam os responsáveis, que também levantam o véu sobre os nomes que nos vão dar música.

Entre os "pratos fortes" que nos conquistam pelo estômago, com a assinatura dos melhores chefs, há "uma especialidade de camarão vermelho com citrinos, um carpaccio de novilho e a francesinha com pão de forma, bife do lombo selado, chouriço ibérico e molho segredo do chef", cortesia de Rui Paula; mas também "um schnitzel de dourada com salada de batatas com funcho, endro e mostarda em grãos e uma versão com assinatura do extinto Mac Fixe" preparado a rigor pela chef Rafa Louzada. "O Tábua Rasa vai acrescentar cones mistos de queijo e presunto e conservas de sardinhas assadas com pimentos", petiscos especiais para a ocasião, que se juntam às "outras sugestões que celebram o talento gastronómico e cultural da cidade".

E porque a luz de setembro a isso convida, a praça exterior do mercado tem uma agenda cheia para aproveitar em pleno o que resta do verão, com os gelados 100% artesanais do quiosque da Nivà, "primeira cremeria a abrir em Portugal". No exterior do TOM Porto vai ainda abrir-se um mercado dentro do mercado, já neste sábado, dia 7: entre as 10.00 e as 00.00, o Urban Market reunirá mais de 40 expositores num projeto original que "promove o trabalho de designers, criadores e makers nacionais das áreas de joalharia, ilustração, design de produto, calçado, moda para criança e adulto, cerâmica, bem-estar, pintura e música, sempre em espaços icónicos da cidade". Aqui se incluem marcas como a Goiaba, as carteiras da WO Design, as ilustrações da Little Badger, os padrões retro da Jinger, as jóias da Tea & Oatcakes, as cerâmicas do Estúdio Trama, os acessórios de couro da Nerdcraft e outras marcas reveladas pelo TOM Porto.

E porque não podia faltar a música para animar a malta, o Urban Market terá ainda um concerto da cantora e autora portuguesa Estrela Gomes (18.00-19.00) e DJ Set garantido pelos Le Cirque du Freak (20.00-00.00.). Na sexta-feira seguinte, dia 13, a praça exterior recebe a festa Somersby Tree Gather, "que combina música e muita animação e que já tem agitado muitos sunsets por todo o país", com os DJ Disque Disse a garantir a festa entre as 17.00 e as 21.00.

Já a cair no outono, a festa continua com as Tardes SBSR: para dia 27, das 17.00 às 21.00, está marcado um concerto-tributo às bandas cabeça-de-cartaz do Festival Super Bock Super Rock, que será conduzido pelo músico Gonçalo Bilé e a sua banda.

TOM Porto

É uma agenda cheia que se perfila então para esta rentrée do mercado mais recente dos sete TOM que já abriram pelo mundo, reunindo propostas gastronómicas de mais de 140 chefs e restaurantes, "muitos deles vencedores de prémios como o James Beard ou estrelas Michelin", realça o TOM, que se estreou em Lisboa, no Mercado da Ribeira, há dez anos. Desde então, o conceito expandiu-se a Nova Iorque, Boston, Montreal e Chicago, Dubai, Cidade do Cabo e Porto. Ainda neste ano, Barcelona deve juntar-se ao leque, estando previstas aberturas em mais cidades em 2025.