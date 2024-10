A competição foi dura e digna de reis dos palcos do improviso, que se digladiaram no sábado, no palco do 8 Marvila, pelo título nacional. E do confronto de rimas entre 16 MC, a que o público respondeu com casa cheia, vibrando com as palavras e as decisões do trio de jurados de luxo, composto pelos príncipes do rap português Valete, Kappa Jotta e Eva Rap Diva, saiu um vencedor incontestável. "Depois da vitória na edição deste ano do Red Bull FrancaMente, o sonho de uma carreira nos maiores palcos do país e do mundo pode estar mais próximo para Pedro Riquito aka Rickas", conclui a organização do concurso, adiantando que este foi também "o triunfo da persistência", uma vez que o MC de Espinho repetiu a presença na fase final da competição.

"Uma noite intensa e plena de significado gerou o novo campeão português do rap de improviso: Rickas." É assim que a Red Bull apresenta o grande vencedor da final nacional do Red Bull FrancaMente, onde se juntaram 14 talentos apurados nos qualifiers do Porto e de Lisboa e dois MC wildcard, que fizeram a ligação com a edição anterior da competição: SP Rocha e KD, respetivamente o campeão e vice-campeão da edição do ano passado.

Agora, a 30 de novembro, Rikas irá ser o convidado de honra em Madrid, na final mundial do Red Bull Batalla, a competição que inspirou o FrancaMente e que tem 16 edições à volta do mundo. "Eles estão num nível superior. Isto é como ir ver a final da Champions", reagiu o vencedor nacional.

Os MC foram desafiados ao longo da noite por NTS com temas aleatórios e beats entregues pelo DJ Kronic e "a capacidade de improviso foi obviamente um forte ativo de todos os rappers presentes, que foram avaliados em cada momento pela construção, técnica, musicalidade e conteúdo das suas rimas", relata a organização. E no final, Rickas encheu as medidas do público, derrotando Leo (Leonardo Pires) "numa simbólica batalha norte-sul".

O MC de Espinho, de 22 anos, apostou recentemente numa carreira profissional na música, tendo começado a espalhar o seu talento pelas carruagens do Metro do Porto e ganhando embalagem nas batalhas de rua. Agora vencedor do Red Bull FrancaMente, Ricky diz-se "mais perto do sonho, mas com os pés bem assentes na terra". "Sinto que está tudo a acontecer no tempo certo e este é mais um passo. Ultimamente andava desaparecido e nem contava vir a lutar pelo título, agora sei que isso me ajudou a estar mais leve na noite decisiva."