Como não aproveitar a semana de outono em que Lisboa está mais viva do que nunca? E se há gente de todo o país e de fora a visitar-nos, que melhor cartão de visita se pode oferecer senão uma visita ao local que reúne, debaixo de um mesmo teto, o que de melhor existe na oferta gastronómica da cidade? O Time Out Market da Ribeira está atento e preparou, para a semana da Web Summit uma agenda cheia de pratos especiais... que não se esgotam pelo paladar mas antes querem preencher os cinco sentidos, garantindo que as noits são tão animadas e preenchidas como estes dias de novembro.

Sob o lema "O After Summit É Aqui no Mercado", de 11 a 17 de novembro "todos os caminho vão dar à Ribeira", onde se pode sempre provar o melhor da cidade, mas nestes dias essa experiência terá uma banda sonora especial a marcar presença, sempre às 21.00. Está garantida a presença de bandas portuguesas como os The Vault, The Olden, Trio Cadmira, Bootleg, Elite Funksters, The Invisible Tuba e Na Surra, em performances feitas para proporcionar as melhores noites àqueles que, de entre os 70 mil participantes e 900 oradores de todo o mundo, quiserem aceitar o convite.

"Os websummiters também precisam de comer, beber e dançar", convida o TOM Lisboa, servindo-lhes na ementa "os melhores chefs e restaurantes da cidade e onde, na mesma mesa se sentam 66 nacionalidades diferentes, a provar desde um tradicional bacalhau à Brás até à última criação de um chef estrela Michelin". Para brindar, além da carta habitual de cocktails de assinatura, o Time Out Bar criou um especial para a ocasião: o Summit Sparkler, que leva Gin, Bergamotto, cordial floral, limão, mel e espumante.

Veja aqui toda a programação que o TOM Lisboa preparou, dia a dia.

11 de novembro, 21.00

The Vault

Os The Vault nasceram há 15 anos e são uma banda tributo aos grandes êxitos dos anos 70 & 80, transportando o seu público para uma viagem no tempo das memórias e recordações através dos maiores sucessos destas duas décadas. Em 2021 a banda chega à sua formação atual: Marcos Agostinho (Voz), Hugo Gomes (Bateria), Telmo Batista (Guitarra) e André Calado (Baixo). Desde então mantêm-se na estrada e este ano irão chegar à marca dos 200 concertos efetuados com esta nova formação.

12 de novembro, 21.00

The Olden

Os The Olden são uma banda de Sintra, que presta tributo ao rock clássico, com homenagens a ícones como Fleetwood Mac, Pink Floyd, Led Zeppelin, entre muitos outros. A banda é composta por Inês Martinho (voz e guitarra), Francisco Janela (voz, teclado e baixo), Bruno Geraldes e Rafa Ruas (guitarra) e Ivan Bértolo (bateria). Com uma forte ligação à era dourada do rock, os The Olden interpretam os clássicos em performances enérgicas e nostálgicas.

13 de novembro, 21.00

Trio Cadmira+1

Os Trio Cadmira+1 são um projeto musical que, apesar de tocarem versões de músicas de outros artistas, são conhecidos pela sua originalidade e alma própria.

Sempre que se juntam dão grandes espetáculos musicais onde os ritmos oscilam entre o soul, o funk, o Rock and Roll, o jazz e o Dance.

14 de novembro, 21.00

Bootleg

Os Bootleg, são uma banda de Rock apostada em divulgar o melhor da música desde os anos 80 até aos dias de hoje. Com um legado que atravessa décadas, a banda é composta por missionários do Rock que se comprometem a manter viva a essência do gênero musical. Prestando tributo aos clássicos do Rock, proporcionam sempre uma experiência musical inesquecível.

15 de novembro, 21.00

Elite Funksters

Uma banda de festa dinâmica que toca desde pop, funk e disco em eventos em que dançar é a palavra de ordem. Quase duas horas de concerto onde tocam os maiores êxitos.

16 de novembro

The Invisible Tuba

Os The Invisible Tuba são uma banda Dixieland de Lisboa com uma única missão: pôr toda a gente bem disposta onde quer que toquem. Com um reportório maioritariamente de Jazz Tradicional, mas também swing e calipsos, a banda formada em 2017, é composta por seis elementos de todos os cantos do mundo, que tocam trompete, clarinete, trombone, banjo, contrabaixo e bateria.

17 de novembro

Nassurra

Uma banda de covers composta por cinco elementos que aposta no pop/rock transversal a várias gerações: The Doors, Rolling Stones, Stevie Wonder, Sting, The Beatles, The Black Keys, Ben Harper, White Stripes.