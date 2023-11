O ChatGPT é o mais recente fenómeno da inteligência artificial conquistando, em apenas seis meses, mais de 170 milhões de utilizadores. De forma simplificada, trata-se de uma ferramenta inteligente que se baseia num enorme volume de dados textuais, disponíveis na internet até setembro de 2021, para entender contextos, padrões de linguagem e fornecer respostas úteis aos seus utilizadores, de forma humana e criativa em mais de 90 idiomas. É uma ferramenta que está em constante evolução e já provou ser extremamente útil e versátil nos modos de utilização.

Vejamos alguns exemplos:

Auxiliar com habilidades de escrita

Tratando-se de uma ferramenta capaz de processar linguagem e gerar texto, o ChatGPT pode ser um excelente auxílio no que toca à redação de texto. Neste sentido, a plataforma é capaz de sugerir correções gramaticais, rever, resumir e melhorar a clareza da escrita. No dia a dia, poderá ser uma ferramenta útil na construção dos mais diversos documentos: curriculum vitae, cartas de motivação/apresentação, versões básicas de contratos legais, letras de canções, poemas, conteúdos variados para as plataformas digitais, como newsletters e anúncios.

Planear viagens

Para quem gosta de viajar e ter o itinerário planeado ao mais ínfimo detalhe, o ChatGPT pode ser o seu melhor amigo. Basta introduzir na plataforma as características da viagem e a inteligência artificial irá sugerir um roteiro. É importante ter em consideração que quanto mais específica e detalhada for a descrição, melhor será a resposta da plataforma.

Sugerir filmes e séries

Certamente, em algum momento da vida, já quis ver um filme ou uma série e perdeu imenso tempo até decidir qual. O ChatGPT pode ser a solução para evitar o zapping interminável na TV e o scroll nas plataformas de streaming. Basta dizer-lhe o que gosta: apetece-lhe ver um filme de um realizador específico? Gosta de algum ator/atriz em particular? Prefere uma comédia romântica ou um filme de ação? Nada tema, a inteligência artificial tem uma lista de recomendações para si.

Encontrar receitas de culinária

O ChatGPT é um excelente auxílio para aqueles dias em que não se sabe o que fazer com as sobras no frigorífico e com os alimentos a passar do prazo, ou até mesmo quando chega a hora de jantar e não se faz ideia do que cozinhar. Partilhe algumas informações com o chat bot, nomeadamente em caso de alguma restrição alimentar ou de uma dieta específica, e ele dar-lhe-á as suas melhores sugestões.

Auxiliar com problemas de tecnologia

O Excel deixa-o com os nervos à flor da pele? Anda às voltas no Word e ainda não conseguiu descobrir como numerar um documento sem que a numeração apareça nas primeiras páginas? Precisa de ajuda com a instalação, atualização ou desinstalação de programas? A inteligência artificial também pode dar uma ajuda.

Fornecer recomendações de estilo de vida saudável

Elaborar uma ementa semanal, encontrar tempo para o exercício físico ou aliviar o stresse podem ser desafios comuns no seu dia a dia. A inteligência artificial pode ser a sua aliada, fornecendo informações sobre hábitos saudáveis, exercícios e bem-estar emocional, além de sugerir receitas e dicas nutricionais para ajudar nessas situações.

São inúmeras as possibilidades à distância de alguns cliques. A inteligência artificial não é só para os académicos ou engenheiros informáticos, e pode mesmo simplificar o seu dia a dia e aumentar significativamente a sua produtividade.