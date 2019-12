Voto antecipado decorre em todo o território nacional - CNE O voto antecipado para a segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, marcada para domingo, já começou em todo o território nacional, disse hoje fonte da Comissão Nacional de Eleições. internacional Lusa internacional/voto-antecipado-decorre-em-todo-o-territorio-_5e04a1969057451c02ef427b





Segundo a mesma fonte, o voto antecipado vai decorrer até às 17:00 horas locais (mesma hora em Lisboa).

A lei eleitoral prevê que podem votar antecipadamente as forças de defesa e segurança que no dia das eleições estejam impedidas de se deslocar à sua assembleia de voto por "imperativo inadiável de exercício das suas funções", bem como os trabalhadores marítimos e aeronáuticos de longo curso, que se encontrem "presumivelmente embarcados ou deslocados no dia da realização da eleição".