Vendedoras informais em Cabo Verde ficam em casa com subsídio de 90 euros As vendedoras informais cabo-verdianas começaram a ficar em casa, como prevê a declaração de estado de emergência, mas ainda não sabem como aceder ao subsídio de 90 euros para as famílias afetadas pelas medidas restritivas. internacional Lusa internacional/vendedoras-informais-em-cabo-verde-ficam-em_5e8323a079a1b71956bcbd46





Há 22 anos a vender nos diferentes mercados da Praia, Ondina Semedo, mais conhecido por 'Mana', montou banca há quatro anos no mercado da Terra Branca, onde vende frutas, legumes e verduras frescas.

Com as medidas restritivas do estado de emergência, que limitam movimentos da via pública e concentração de pessoas, para prevenir a propagação da pandemia da covid-19, disse que tomou "de consciência" a "previdência" de ficar em casa, junto com a família e vizinhos.