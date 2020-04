Universidade de São José em Macau cria fundo para ajudar alunos internacionais A Universidade de São José (USJ), em Macau, anunciou hoje o lançamento de um fundo para ajudar alunos internacionais com dificuldades financeiras. internacional Lusa internacional/universidade-de-sao-jose-em-macau-cria-fundo-_5e8c3c0b07faa719516a6773





O fundo vai "apoiar os estudantes internacionais em situações excecionalmente difíceis, até que possam retomar as suas vidas normais", explicou a universidade numa nota enviada às redações.

"A atual pandemia do coronavírus e as respetivas medidas preventivas estão a ter um efeito dramático na capacidade de alguns estudantes internacionais de se sustentar financeiramente", acrescentou, indicando que irá recolher doações 'online' e publicar relatórios regulares sobre o uso das verbas, mas que a lista de beneficiários "será estritamente confidencial".

Mais informações podem ser obtidas por e-mail (studentaffairs@usj.edu.mo) ou por telefone (+853 8592 5655), junto da USJ, criada em 1996 pela Universidade Católica Portuguesa em conjunto com a diocese de Macau.

Após 40 dias sem identificar qualquer infeção, a partir de meados de março Macau identificou 34 novos casos, todos importados.

Em fevereiro, registou uma primeira vaga de 10 casos da covid-19, já todos com alta hospitalar.

Nessa primeira fase, as autoridades da capital mundial do jogo avançaram para medidas que acabaram, praticamente, por paralisar a economia, como o fecho por 15 dias dos casinos, em fevereiro.

As escolas fecharam, os estabelecimentos de diversão noturna e a esmagadora maioria dos funcionários públicos passou a trabalhar a partir de casa.

Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças, assim como a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias imposta a praticamente todos aqueles que entrem no território, que deixou de ter assegurada pelos transportes públicos qualquer ligação para a vizinha Hong Kong.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 73 mil.

