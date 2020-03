UNITA retoma hoje no Sumbe as suas jornadas parlamentares bianuais O partido União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, na oposição) retoma hoje no Sumbe as suas jornadas parlamentares com periodicidade bianual, para mostrar o estado "de abandono" da capital do Cuanza Sul. internacional Lusa internacional/unita-retoma-hoje-no-sumbe-as-suas-jornadas_5e68d56a99a1bc1980022a39





As jornadas têm início com uma visita de cortesia de uma delegação encabeçada pelo presidente do partido, Adalberto da Costa Júnior, ao governo provincial, bispado e Conselho de Igrejas Cristãs em Angola.

Adalberto da Costa Júnior fará também o discurso de abertura das jornadas, que se vão debruçar sobre temas como o combate à pobreza e à corrupção.