União Africana destaca comportamento cívico e exemplar do povo guineense nas eleições O chefe da missão de observação eleitoral da União Africana, Rafael Branco, destacou hoje o comportamento "cívico" e "exemplar" do povo guineense na votação para as presidenciais da Guiné-Bissau e sublinhou que as primeiras impressões são bastantes positivas.





"Nós estivemos na abertura de várias assembleias de voto, tudo correu normalmente, tranquilamente, os cidadãos presentes exerceram os seus direitos, havia delegados dos dois candidatos presentes. Vamos estando habituados a este comportamento cívico, exemplar, do povo guineense", afirmou em declarações aos jornalistas Rafael Branco.

Segundo o chefe da missão de observação eleitoral da União Africana, até ao momento, não registar qualquer incidente, salientando que estão presentes em todo o território nacional, incluindo as ilhas.

"Em relação à primeira volta e à mesma hora, noto um aumento de participação de eleitores, não será muito significativo, mas há a registar um aumento", disse.

"Espero que continue assim e aguardemos pelas 17:00", acrescentou.

Mais de 760.000 guineenses foram hoje chamados às urnas para escolher o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrático (Madem-G15).

As urnas encerram às 17:00 locais (mesma hora em Lisboa).

As eleições de hoje põem fim ao ciclo eleitoral no país, iniciado em 10 de março com a realização de legislativas.

Os primeiros resultados deverão ser divulgados pela Comissão Nacional de Eleições na quarta-feira.

