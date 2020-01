Um morto e um desaparecido em naufrágio de embarcação de resgate no norte de Moçambique Uma pessoa morreu e outra está desaparecida após o naufrágio de uma embarcação que realizava operações de resgate e assistência de pessoas afetadas pelo mau tempo no rio Montepuez, na província de Cabo Delgado, disse hoje fonte oficial. internacional Lusa internacional/um-morto-e-um-desaparecido-em-naufragio-de_5e0db368fc58531c1bc16f09





A embarcação levava oito pessoas e naufragou na segunda-feira, quando estava em operações de resgate e assistência de famílias afetadas pelo mau tempo em Cabo Delgado, disse à Lusa a delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) em Cabo Delegada, Elisete da Silva.

Entre os ocupantes, estava o diretor-geral regional do INGC e o administrador do distrito de Quissanga, ambos resgatados com vida no mesmo dia do naufrágio, juntamente com outras quatro pessoas.