UE confiante no esclarecimento da tentativa de rapto de jornalista em Maputo A missão da União Europeia (UE) em Moçambique condenou hoje a tentativa de rapto do jornalista moçambicano Matias Guente, manifestando-se confiante que as autoridades moçambicanas vão esclarecer o caso. internacional Lusa internacional/ue-confiante-no-esclarecimento-da-tentativa_5e0f9835b467e01be6fc2c67





"Os chefes de missão da União Europeia em Moçambique confiam que as autoridades relevantes irão realizar uma investigação rápida e completa desse crime, a fim de levar os responsáveis pelo mesmo à justiça", refere um comunicado da UE hoje distribuído.

A tentativa de rapto de Matias Guente, editor executivo do semanário Canal de Moçambique, ocorreu pelas 13:00 locais (11:00 em Lisboa) de terça-feira no bairro do Alto Maé, atrás do Estado Maior General, quase no centro da capital moçambicana, disse à Lusa fonte do jornal.