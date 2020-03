UE acompanha desenvolvimento do surto em África

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, garantiu hoje que a União Europeia (UE) está a acompanhar os desenvolvimentos do surto de Covid-19 no continente africano, assegurando solidariedade perante um "vírus sem fronteiras".

internacional

Lusa

internacional/ue-acompanha-desenvolvimento-do-surto-em_5e7790e8fed2021973af73e1