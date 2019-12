Total apoia formação de professores em Moçambique A petrolífera francesa Total disponibilizou 500 mil dólares (450 mil euros) para apoiar projetos de formação de professores em escolas primárias moçambicanas, anunciou hoje a empresa. internacional Lusa internacional/total-apoia-formacao-de-professores-em_5e04ce1b90778c1bfa1a5f0e





"O apoio à educação é parte do nosso programa alargado de investimentos sociais, que visa contribuir para desenvolvimento sustentável das nossas comunidades", disse o diretor-geral da Total em Moçambique, Ronan Bescond, citado em comunicado.

A formação de professores enquadra-se no projeto de educação Better, uma iniciativa já em curso e que resulta de uma parceria entre o governo moçambicano e do Canadá.

Desde 2015, o projeto apoia institutos de formação de professores em Cabo Delgado, Niassa, Tete e Maputo, com materiais pedagógicos inovadores, além de incentivar a capacitação de futuros professores.

A primeira fase do apoio já foi disponibilizada e permitiu a aquisição de mais de 110.000 exemplares de livros em português e em cinco línguas locais.

A segunda fase, que está a ser implementada com os remanescentes 250 mil dólares (225,3 mil euros), foi aplicada numa plataforma digital, designada 'e-learning', do Ministério da Educação para apoio ao ensino a distância.

A Total lidera o Projeto Mozambique LNG, o primeiro empreendimento de gás natural liquefeito em terra a explorar as reservas da bacia do Rovuma, no norte do país, arrancando em 2024 com dois módulos de liquefação com uma capacidade nominal de 12,88 milhões de toneladas por ano.

A petrolífera francesa encabeça o consórcio com 26,5%, ao lado da japonesa Mitsui (20%) e da petrolífera estatal moçambicana ENH (15%), cabendo participações menores à indiana ONGC (10%) e à sua participada Beas (10%), à Bharat Petro Resources (10%), e à tailandesa PTTEP (8,5%).

EYAC // LFS

Lusa/Fim