Timorense destacado numa das embaixadas da Ásia infetado -- MNE Um timorense destacado numa das embaixadas de Timor-Leste na Ásia está infetado com covid-19, tornando-se no primeiro caso confirmado de um cidadão timorense com a doença, disse à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros.





"Foi admitido há dois dias num hospital num país estrangeiro e está neste momento a receber tratamento", disse à Lusa Dionísio Babo.

"Não está em situação grave e está a ser acompanhado permanentemente", referiu, sem identificar a pessoa ou dar mais pormenores.

Dionísio Babo acrescentou que a Embaixada timorense em causa está em regime de teletrabalho e que as pessoas que tiveram contacto, durante os últimos 14 dias com o doente, "estão em quarentena" de acordo com as regras locais e as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Timor-Leste tem no seu território um caso confirmado de covid-19, um cidadão estrangeiro.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 697 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33.200.

