Timor-Leste regista dois novos casos, elevando para seis total de infetados Timor-Leste registou hoje dois novos casos da covid-19, aumentando para seis o número total de infetados no país, anunciou hoje o porta-voz do Governo. internacional Lusa internacional/timor-leste-regista-dois-novos-casos-elevando_5e955ae8864b8531bec6b23e





O porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, explicou que dezenas de outras pessoas estão ainda à espera de resultado, com mais de uma centena de pessoas com testes negativos.

A pandemia da covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, já causou mais de 118 mil mortos e infetou quase 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, sendo os Estados Unidos o país que regista o maior número de mortes (23.529) e de infetados (mais de 570 mil).

