Terceiro maior partido moçambicano quer declaração de estado de guerra no Norte do país

O presidente do MDM, terceiro maior partido no país, defendeu no fim de semana que o Governo deve declarar um estado de guerra na província de Cabo Delgado, norte do país, para mobilizar ajuda contra grupos armados na região.

Lusa

