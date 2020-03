Temporal em São Paulo já fez 32 mortos e 47 pessoas estão desaparecidas

O número de mortos na sequência das fortes chuvas que atingiram parte do litoral do estado brasileiro de São Paulo no início desta semana subiu para 32, enquanto 47 pessoas continuam desaparecidas, informou hoje a Defesa Civil.

