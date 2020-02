Surto de cólera no Norte de Moçambique "muito próximo de ser controlado" -- Governo O Governo moçambicano anunciou hoje que o surto de cólera que matou pelos menos 12 pessoas em Cabo Delgado, Norte do país, está quase controlado, assinalando a abertura de três centros de tratamento criados para tentar travar a doença. internacional Lusa internacional/surto-de-colera-no-norte-de-mocambique-muito-_5e55920aec64cc12b391d719





"A situação está a estabilizar-se e nos últimos dias tivemos apenas o registo de 12 novos casos, um número reduzido comparado com os números que estávamos a registar nos dias anteriores", disse Filimão Suazi, porta-voz do Conselho de Ministros, momentos após uma sessão do órgão em Maputo.

No total, até agora, as autoridades moçambicanas registaram 297 casos nos distritos de Mocímboa da Praia, Macomia e Ibo, regiões que tem sido afetadas pelo mau tempo que se regista em Cabo Delgado, tendo deixado uma parte da província isolada com corte da principal estrada do norte da província.