Sul de Moçambique vai enfrentar colheita abaixo da média pelo terceiro ano consecutivo - relatório O sul de Moçambique vai enfrentar uma colheita abaixo da média pelo terceiro ano consecutivo devido a uma seca prolongada, notou a rede de vigilância humanitária Fews.net.





Outras zonas do país sofrem com fenómenos severos de chuva e inundações, acrescentou.

O sul de Moçambique e partes do sul das províncias de Tete, Manica e Sofala "estão a enfrentar uma seca combinada com temperaturas anormalmente altas", indicou no último relatório sobre a segurança alimentar no país da Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome (rede Fews, na sigla inglesa), que agrega organizações norte-americanas.