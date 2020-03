Sul de Moçambique e costa de Cabo Delgado ameaçadas por insegurança alimentar - relatório

O Sul de Moçambique e a zona costeira de Cabo Delgado, no Norte do país, são as zonas mais ameaçadas no mapa da Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome (rede Fews, sigla inglesa), que agrega organizações norte-americanas.

Lusa

