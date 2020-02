Sonangol negoceia parcerias para venda de produtos a países vizinhos A Sonangol está a negociar o fornecimento de produtos refinados com governos e potenciais parceiros comerciais da região que integra a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), anunciou o presidente da petrolífera angolana. internacional Lusa internacional/sonangol-negoceia-parcerias-para-venda-de_5e57b780979f2f128deac76f





Gaspar Martins, que falava hoje numa conferência de imprensa em Luanda, sublinhou que "em breve" a Sonangol estará presente no mercado regional, tendo desenvolvido um estudo com vista ao posicionamento estratégico do negócio de distribuição e comercialização de produtos refinados.

"Esse estudo está em fase terminal e pensamos que, dentro em breve, vamos estar em toda a região da SADC, com a República Democrática do Congo também a ser uma parte integrante, e vamos fornecer produtos", salientou ainda o presidente do Conselho de Administração (PCA) da petrolífera estatal.