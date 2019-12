Sissoco Embaló desvaloriza questões étnicas e religiosas O candidato à segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau Umaro Sissoco Embaló desvalorizou em entrevista à Lusa as questões étnicas e religiosas no país, salientando que é um fenómeno que as pessoas querem distorcer. internacional Lusa internacional/sissoco-embalo-desvaloriza-questoes-etnicas-e_5dfb67332bfc107995cfe1d8





Sissoco Embaló, fula e muçulmano, tem sido acusado de usar a etnia e a religião para mobilizar apoios e de estar a criar divisões na sociedade guineense, quando o momento é de unir os guineenses.

"Eu penso que as pessoas mais democratas, não sei se infelizmente para mim, são os fulas. Eu sou de etnia fula, por parte do meu pai, e os fulas se fossem como os balantas e as outras etnias ganhava logo na primeira volta", afirmou, quando questionado sobre se a questão étnica era importante para a sua eleição.