Sete mortos na Turquia em naufrágio de barco que transportava imigrantes ilegais Pelo menos sete pessoas morreram hoje no leste da Turquia no naufrágio de um barco que transportava imigrantes ilegais no Lago de Vã, informou o governo da província de Vã em comunicado.





As equipas de resgate conseguiram salvar 64 pessoas do Afeganistão, Paquistão e Bangladesh, que foram transferidas para vários hospitais da região, pode ler-se na mesma nota.

O barco seguia para a província de Bitlis. As equipas de resgate, com mergulhadores, continuavam esta manhã a realizar as operações de busca.

