Serviço de Investigação Criminal defende atenção especial à violência no Norte O diretor-adjunto do Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique (Sernic) apelou hoje aos agentes desta entidade para prestarem atenção especial aos ataques armados na província de Cabo Delgado, Norte de Moçambique.





"Estejam cada vez mais preparados para o combate à criminalidade organizada e prestem atenção especial aos ataques armados", declarou Fernando Francisco, falando num evento por ocasião do terceiro aniversário da criação do Sernic.

Fernando Francisco sublinhou que a violência armada em Cabo Delgado está a colocar em causa a livre circulação de pessoas e bens.

Segundo o diretor-adjunto, o serviço vai continuar a apostar na formação dos seus agentes, para que estejam cada vez mais preparados para crescentes desafios colocados pela criminalidade

O Sernic celebrou três anos de existência, substituindo a extinta Polícia de Investigação Criminal (PIC).

Em alguns pontos do Norte e Centro de Moçambique, especificamente em Cabo Delgado, Sofala e Manica, grupos armados têm protagonizado ataques contra viaturas civis, autoridades e aldeias.

No Norte, na província de Cabo Delgado, os ataques de grupos armados eclodiram há mais de dois anos e já provocaram pelo menos 300 mortos, além de deixar cerca de 60.000 afetados ou obrigados a abandonar as suas terras e locais de residência, de acordo com a mais recente revisão do plano global de ajuda humanitária das Nações Unidas.

Por outro lado, no Centro do país, especificamente nas províncias de Sofala e Manica, grupos armados têm protagonizado ataques contra viaturas em dois dos principais corredores rodoviários moçambicanos, a Estrada Nacional 1 (EN1), que liga o Norte ao Sul, e a Estrada Nacional 6 (EN6), que liga o porto da cidade da Beira ao Zimbabué e restantes países do interior da África austral.

Desde agosto de 2020, pelo menos 21 pessoas morreram em ataques de grupos armados que deambulam pelas matas nas províncias de Manica e Sofala e as autoridades moçambicanas têm responsabilizado os guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), liderados por Mariano Nhongo, general dissidente do partido e que exige a renúncia do atual líder, Ossufo Momade.

A Renamo, por sua vez, distancia-se dos episódios, considerando que continua a cumprir as cláusulas do acordo de paz assinado em 06 de agosto entre Ossufo Momade e o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi.

