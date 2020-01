Seis mortos em desabamento de mina abandonada no centro de Moçambique Pelo menos seis pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas no desabamento de uma mina na província da Zambézia, no centro de Moçambique, disse hoje à Lusa a polícia moçambicana. internacional Lusa internacional/seis-mortos-em-desabamento-de-mina-abandonada_5e183fdf281deb1beb139c31





O incidente ocorreu cerca das 02:00 (00:00 em Lisboa) de quarta-feira, numa mina abandonada da zona de Muiuane, no distrito de Gilé, quando as vítimas procuravam pedras preciosas, disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique na província da Zambézia, Sidner Lonzo.

"Peritos estão no local a analisar a situação, tendo em conta que estamos na época chuvosa o solo está instável, é preciso alguma cautela", declarou Lonzo, acrescentando que as autoridades reforçaram as medidas de segurança no local para evitar casos similares.