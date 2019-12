Seis mortes confirmadas em Espanha devido ao mau tempo após queda de pescador na Catalunha Um pescador morreu hoje de manhã na Catalunha, em Espanha, depois de cair ao mar devido aos ventos fortes, aumentando para seis o número de mortos confirmados no país devido ao mau tempo. internacional Lusa internacional/seis-mortes-confirmadas-em-espanha-devido-ao-_5dff98e4ef78a3798916acf8





No sábado, as autoridades espanholas também indicavam o número de seis mortos, mas posteriormente foi retirada do balanço a morte, na sexta-feira, de um holandês de 68 anos enquanto praticava windsurf, em Huelva, estando por determinar se a causa foi o temporal marítimo.

Segundo as autoridades, o homem que morreu hoje estava a pescar numa zona costeira do município de Sant Feliu de Guíxols (província de Girona), quando tropeçou numa rocha, caiu e foi arrastado pelo mar.

Na altura, realizava-se uma prova desportiva na zona.

Quando o homem caiu o seu companheiro de pesca lançou-se ao mar para o tentar resgatar, assim como três policias que estavam junto a uma lancha da Guardia Civil para garantir a segurança da prova.

Um helicóptero dos bombeiros do governo regional conseguiu resgatar os quatro homens que tentaram ajudar a vítima, mas quando a embarcação de Salvamento Marítimo localizou o pescador, este já estava morto.

A Catalunha tem sido afetada por ventos muito fortes nas últimas horas, tendo o serviço meteorológico Meteocat detetado rajadas de vento de 180,7 quilómetros por hora ma montanha Puig de Sesolles, o valor mais alto registado nos nove anos em que há naquela localização uma estação meteorológica.

Os temporais que têm afetado a Europa ocidental nos últimos dias - denominados Elsa e Fabien - já fizeram vários mortos em Espanha.

Uma mulher sul-coreana de 32 anos morreu no sábado no hospital em Madrid depois de, na sexta-feira, ter sido gravemente atingida por destroços caídos de um edifício público na Calle Alcalá, na capital espanhola.

Também no sábado morreu um homem em Huéscar, Granada, quando o veículo que conduzia foi arrastado por uma corrente de água.

Na sexta-feira, um homem de 51 anos perdeu a vida ao cair do seu trator num rio por causa do temporal, em Vegas del Condado, na província de León, e, na quinta-feira, morreram dois homens vítimas do mau tempo, um em Puenxo, nas Astúrias, e outro em Santiago de Compostela, na Galiza.

Em Portugal, o mau tempo já provocou, desde quarta-feira, dois mortos, um desaparecido e deixou 144 pessoas desalojadas, segundo o último balanço.

