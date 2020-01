Segundo português agredido com gravidade no sul de Inglaterra em três meses

Um cidadão português foi hospitalizado e submetido a coma induzido na sequência de um ataque violento na cidade costeira de Eastbourne, no sul de Inglaterra, no fim de semana, confirmou hoje fonte do Governo.

