Secretário-geral da NATO adia visita ao Afeganistão O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, adiou 'sine die' a visita ao Afeganistão que tinha previsto iniciar hoje, devido à escalada da tensão no Médio Oriente, anunciou a presidência afegã. internacional Lusa internacional/secretario-geral-da-nato-adia-visita-ao_5e1615939419111c2a7034ae





Segundo um comunicado da presidência, Stoltenberg telefonou hoje ao Presidente afegão, Ashraf Ghani, para o informar que lamentava ter de suspender a visita "devido aos recentes acontecimentos" no Médio Oriente.

A crise entre o Irão e os Estados Unidos agravou-se depois do assassínio, na sexta-feira, do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque norte-americano em Bagdad, seguido, na madrugada de hoje, de ataques iranianos de retaliação contra bases da coligação internacional no Iraque.

"Não posso viajar para Cabul, mas irei fazê-lo num futuro mais propício", assegurou o secretário-geral da Aliança Atlântica, segundo a presidência afegã.

A NATO mantém no Afeganistão uma missão de formação, apoio e aconselhamento das forças afegãs integrada por cerca de 8.000 militares.

O Afeganistão partilha com o Irão uma fronteira de quase mil quilómetros.

