Seca matou quase 73.000 cabeças de gado na província angolana do Cunene em oito meses Perto de 73 mil cabeças de gado bovino morreram, entre os meses de Abril e dezembro de 2019, na província angolana do Cunene, por carência de água e pastos, devido a seca que assola a região. internacional Lusa internacional/seca-matou-quase-73-000-cabecas-de-gado-na_5e035067fe736a127e7e54d0





Segundo o chefe dos serviços de Veterinária da província do Cunene, Estêvão Camalanga, em declarações hoje à agência Angop, parte das 72.473 cabeças de gado morreu igualmente por debilitação e doenças oportunistas.

Com as chuvas que já se abatem no Cunene, sul de Angola, desde novembro, explicou o responsável, alguns pastores e respetivos rebanhos que estavam nos corredores de deslocamento sazonal estão já a regressar às zonas de origem.