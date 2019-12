Resultados totais dão 365 deputados aos Conservadores nas legislativas britânicas

O Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, ganhou com maioria absoluta as eleições legislativas britânicas, elegendo 365 deputados, segundo dados totais hoje divulgados pela BBC.

internacional

Lusa

internacional/resultados-totais-dao-365-deputados-aos_5df3c09eccaad8798e801f09