Requisição civil de 51 trabalhadores garante voos em Cabo Verde - Governo O Governo cabo-verdiano avançou para a requisição civil de 51 trabalhadores do Instituto da Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) para assegurar o serviço meteorológico necessário às ligações aéreas, face à greve que hoje se inicia na instituição. internacional Lusa internacional/requisicao-civil-de-51-trabalhadores-garante-_5e3022bff000f412c3a98487





De acordo com a portaria conjunta dos ministros da Justiça e do Trabalho, Janine Lélis, e da Agricultura e do Ambiente, Gilberto Silva, em causa está a greve convocada para 28 e 29 de janeiro pelo Sindicato do Transporte, Comunicação e Administração Pública (SINTCAP), para exigir a reposição do prémio de produtividade e o descongelamento imediato de carreiras e salários dos trabalhadores do INMG, entre outros pontos.

"Durante o pré-aviso de greve, a Direção-Geral do Trabalho fez as diligências necessárias para a conciliação das partes, o que não se concretizou", lê-se no mesmo despacho, que acrescenta que da mesma forma não foi possível um entendimento sobre a garantia de "serviços mínimos indispensáveis", desde logo para a "satisfação de necessidades impreteríveis, no caso a segurança aeronáutica, no que tange à proteção e à segurança operacional, regularidade e eficiência da navegação aérea".