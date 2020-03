Relatório da Freedom House sobre democracia ignora "várias atrocidades" em Moçambique -- ONG moçambicana A organização não-governamental Centro para Democracia e Desenvolvimento disse hoje que a Freedom House, que colocou Moçambique como um país "parcialmente livre", ignorou várias atrocidades, considerando que se realizaram as "piores eleições da história" em 2019. internacional Lusa internacional/relatorio-da-freedom-house-sobre-democracia_5e61029279a1b71956afe9a6





"Esta avaliação é, no mínimo, generosa para Moçambique, país que em 2019 teve as piores eleições da sua história de democracia multipartidária", lê-se numa nota do Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD) distribuída hoje à imprensa.

No relatório da organização Freedom House, divulgado na quarta-feira, Moçambique está na lista dos países onde a democracia mais recuou no ano passado e perdeu seis pontos em relação ao relatório anterior, mas é classificado como "parcialmente livre", numa pontuação global de 45 em 100 pontos possíveis, conquistando 14 pontos em direitos políticos e 31 nas liberdades civis.