Relação de África com a China vai abrandar e depois fortalecer-se O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), Abebe Aemro Selassie, considerou hoje que a relação do continente com a China passará por um abrandamento, mas depois vai retomar e até fortalecer-se.





"As relações financeiras e políticas não vão mudar, mas vai demorar algum tempo para recuperar os níveis de envolvimento, e antevejo que as fortes relações continuem e até se fortaleçam", respondeu Selassie, quando questionado sobre a relação entre África e China.

Durante a conferência de imprensa virtual para apresentação do relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais para a África subsaariana, hoje divulgado em Washington, Selassie lembrou que "as relações com a China são antigas e não são apenas financeiras, há muito conhecimento técnico e aconselhamento político, vão desde a construção de estradas e pontes até à transferência de tecnologia".