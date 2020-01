Reino Unido confirma dois casos de coronavírus que já afeta 20 países O Reino Unido confirmou dois casos de infeção pelo novo coronavírus, originário da cidade de Wuhan, na China, e que já matou 213 pessoas, os primeiros neste país europeu, anunciaram hoje os serviços de saúde britânicos. internacional Lusa internacional/reino-unido-confirma-dois-casos-de_5e340cdcee210512b2c79c6f





"Podemos confirmar que dois pacientes em Inglaterra, membros da mesma família, apresentaram resultados positivos", indica um comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde.

"Os pacientes são tratados por especialistas do Serviço Nacional de Saúde e recorremos a procedimentos comprovados de controlo de infeções para evitar uma propagação do vírus", explicou o chefe dos serviços médicos britânicos, Chris Whitty.

O mesmo responsável disse ainda que estão a ser realizadas investigações para "identificar rapidamente" as pessoas que podem ter estado em contacto com os pacientes infetados.

Os serviços de saúde não especificaram onde exatamente estes casos foram verificados nem se as pessoas em questão se deslocaram recentemente à China.

A China elevou para 213 mortos e quase 10 mil infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado inicialmente no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro). O anterior balanço registava 7.736 pessoas infetadas e 170 mortos.

Além da China e dos territórios chineses de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos confirmados do novo coronavírus em 20 outros países - na Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.

O Governo britânico fretou um voo, em cooperação com as autoridades espanholas, para repatriar os seus cidadãos de Wuhan. Outros países, incluindo Portugal, estão também a tentar retirar da região os cidadãos dos seus países.

O avião partiu hoje com 110 pessoas a bordo, incluindo 87 britânicas, menos do que o previsto inicialmente.

Espera-se que o avião chegue por volta das 13:00 locais (a mesma hora em Lisboa) à base aérea de Brize Norton, a cerca de 120 quilómetros a oeste de Londres.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira emergência de saúde pública internacional o surto do novo coronavírus na China.

