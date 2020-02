Referendo constitucional na Guiné-Conacri contestado pela oposição vai avançar O Presidente da Guiné-Conacri, Alpha Condé, anunciou que este país da África Ocidental vai avançar com um referendo constitucional, que os críticos consideram ser uma tentativa de prolongar o mandato e está na origem de vários protestos mortíferos. internacional Lusa internacional/referendo-constitucional-na-guine-conacri_5e3aaf9ef000f412c3ad6b36





"Isto é um golpe constitucional. Apelo a todos os guineenses para se levantarem e bloquearem o caminho para esta traição", afirmou o líder da oposição, Faya Millimono.

Dezenas de milhares de pessoas foram para as ruas em protesto contra esta proposta do Presidente Alpha Condé de alterar a Constituição. O mandato do chefe de Estado, de 81 anos, termina em dezembro, mas se o referendo for aprovado pelos eleitores pode abrir o caminho para mais um mandato.