Quatro pessoas morrem em naufrágio no sul de Moçambique Quatro pessoas morreram durante o naufrágio de uma canoa no rio Limpopo, na sequência do mau tempo que se registou na província de Gaza, sul de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte da polícia.





"As pessoas perderam a vida quando tentavam atravessar o rio de uma margem para a outra, usando uma canoa", disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Gaza, Carlos Macuácua.

A canoa levava sete pessoas, entre as quais uma criança, que está entre as vítimas mortais, e os corpos foram resgatados no mesmo dia.