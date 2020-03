Província de Hubei suspende medidas de quarentena com exceção de Wuhan

A província de Hubei, no centro da China, vai pôr fim, a partir de quarta-feira, a um bloqueio de mais de dois meses a todas as cidades, com exceção de Wuhan, epicentro da epidemia do novo coronavírus.

