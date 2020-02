Proteção costeira é prioridade no centro de Moçambique para enfrentar ameaças naturais A proteção costeira é a prioridade dos investimentos a realizar na cidade da Beira, centro de Moçambique, para prevenir novas ameaças naturais, quase um ano após o ciclone Idai, disse hoje à Lusa o presidente do município, Daviz Simango. internacional Lusa internacional/protecao-costeira-e-prioridade-no-centro-de_5e56bddc9183311287a47812





"As infraestruturas de proteção costeira devem ser reconstruídas, devem estar estabilizadas para que de facto haja confiança para qualquer investidor que chegue à Beira", referiu o autarca.

Cidade costeira, construída sobre terrenos roubados a pântanos, ligeiramente abaixo do nível das águas do mar, a cidade depende do areal para estar separada das marés, mas parte das barreiras em pedra foram destruídas pelo ciclone Idai.