Prostituição, pedofilia e assédio sexual preocupam autoridades da Guiné-Bissau

A ministra da Mulher, Família e Proteção Social da Guiné-Bissau, Cadi Seidi, disse hoje à Lusa que as autoridades estão preocupadas com o aumento da prostituição, pedofilia e assédio sexual no país e prometeu medidas para breve.

internacional

Lusa

internacional/prostituicao-pedofilia-e-assedio-sexual_5e1f5adcb467e01be601a0f2