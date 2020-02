Produção na construção na zona euro sobe em 2019 apesar de recuo em dezembro A produção na construção subiu em média 1,8% na zona euro em 2019, face a 2018, apesar de no último mês do ano ter conhecido um recuo homólogo de 3,7%, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat. internacional Lusa internacional/producao-na-construcao-na-zona-euro-sobe-em_5e4d0993ecd625127875306d





De acordo com os dados do gabinete oficial de estatísticas da UE, no último mês de 2019 a produção no setor da construção recuou tanto na zona euro como no conjunto da União, quer em termos homólogos -- 3,7% no espaço da moeda única, 2,6% na União a 27 -, quer na comparação em cadeia - 3,1% e 2,8%, respetivamente.

No entanto, no acumulado do ano, a produção média na construção aumentou 1,8% na área do euro e 2,4% na União Europeia a 27 face a 2018, aponta o Eurostat.

Em Portugal, a produção no setor da construção conheceu um ligeiro recuo em dezembro face a novembro, de -0,2%, e um aumento, mais significativo, de 0,9%, na comparação homóloga.

