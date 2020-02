Procurador pede anulação de acordo judicial com ex-governador do Rio de Janeiro

O procurador-geral do Brasil recorreu hoje da decisão do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin de validar um acordo de colaboração firmado pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral com a justiça.

internacional

Lusa

internacional/procurador-pede-anulacao-de-acordo-judicial_5e43086cf000f412c3b06bea