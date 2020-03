Principal partido da oposição em Moçambique alerta para vulnerabilidade das zonas rurais A Renamo, principal partido de oposição em Moçambique, defendeu hoje mais objetividade nas campanhas de sensibilização contra a epidemia de Covid-19 no país, alertando para a vulnerabilidade das zonas rurais. internacional Lusa internacional/principal-partido-da-oposicao-em-mocambique_5e6637d607faa719515bf00f





"As medidas de precaução em Ressano Garcia [principal posto fronteiriço com a África do Sul], bem próximo da capital moçambicana, são quase inexistentes. O que irá acontecer nas outras fronteiras", questionou José Manteigas, porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), durante uma conferência de imprensa na sede do partido em Maputo.

Para a Renamo, as autoridades moçambicanas devem imprimir maior objetividade na sensibilização das pessoas, principalmente no meio rural, o mais vulnerável.