Primeiro-ministro moçambicano admite que tráfico de drogas é uma ameaça ao país O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, disse hoje que o tráfico de drogas é uma ameaça à economia e à segurança de Moçambique, considerando serem necessárias ações multissetoriais para travar o crime.





"O tráfico de droga e as suas conexões com o crime organizado constituem uma ameaça à economia e à segurança nacional, pondo em causa todo o sistema económico, financeiro e legal do nosso país", disse Carlos Agostinho do Rosário.

O primeiro-ministro moçambicano falava durante a cerimónia de tomada de posse da nova diretora-geral do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga, Filomena Chitsonzo, em Maputo.